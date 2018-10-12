V Форум регионов Беларуси и России собрал в Могилеве более 2 тысяч участников

V Форум регионов Беларуси и России в Могилеве стал самым масштабным за его историю, собрав более 2 тысяч участников. Будут подписаны свыше 70 документов о сотрудничестве. А ожидаемый портфель контрактов не менее чем на полмиллиарда долларов. Участие в главных мероприятиях примет Президент Александр Лукашенко. Планируется, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным Глава белорусского государства выступит на пленарном заседании форума, посвященном приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.

О главных событиях предстоящего дня форума Андрей Ястребов.

Третий день Форума регионов будет не менее насыщенным. Запланированы сразу несколько главных событий. Например, в Золотом зале исторического здания бывшей городской управы - встреча председателей верхних палат парламентов Беларуси и России Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко.

Именно здесь предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве. А в Хрустальном зале - коммерческих контрактов по результатам Совета делового сотрудничества. Кстати, он впервые пройдет в рамках форума с участием руководителей компаний и предприятий Беларуси и России. В этом году география партнеров как никогда широка - от Московской области до Ханты-Мансийского автономного округа.

После Совета участники бизнес-встречи соберутся на пленарном заседании, где уже более глобально будут обсуждать региональное партнерство, которое определяет развитие интеграции и союзного строительства. Площадка самая что ни на есть выгодная для этого - на форуме рядом все: парламентарии, министры, директора предприятий, общественные организации, губернаторы. К большому разговору планируют присоединиться и президенты Беларуси и России.

Украшением форума сегодня станет выставка-ярмарка с участием 20 регионов России и регионов Беларуси с национальными подворьями и концертными площадками.