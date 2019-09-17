Стартовал Белорусский промышленно-инвестиционный форум

За счет чего будет расти белорусская экономика в ближайшие пять лет, сегодня обсуждают в Минске. В Футбольном манеже несколько часов назад заработал Белорусский промышленно-инвестиционный форум. Сейчас здесь готовятся к официальному открытию, начало в ближайшее время. Акцент на цифровизации промышленности. На выставке инновационных разработок 150 образцов для внедрения в производство. Отдельно представили новинки для широкого потребителя. Прежде всего электротранспорт: самокаты, скутеры и велосипеды. Важной составляющей форума станут и бизнес-встречи с потенциальными партнерами из-за рубежа.



