В "Гастелловском" собирают 85 центнеров зерна с гектара

Среди лидеров по урожайности по Минской области - хозяйство "Гастелловское". Здесь показатели стабильно держатся на высоком уровне. Аграрии работают в полях с самого утра и до заката солнца. Итог соответствующий: с гектара собирают 85 центнеров зерна. На сегодня в агрокомплексе обработано уже более половины всех площадей.



"Гастелловское" - традиционно пример для многих хозяйств не только области, но и страны. Это один из самых крупных столичных производителей мяса, продукции растениеводства.



