В Германии на фоне роста цен обостряется социальный кризис

В Германии на фоне роста цен на продукты, топливо и коммунальные услуги обостряется социальный кризис. По данным немецкого издания "Шпигель", в сложившейся ситуации особенно сильно страдают жители с низким уровнем дохода. Немцам не хватает зарплаты, чтобы дотянуть до конца месяца. Не остается денег даже на продукты. Только за этот месяц в Нюрнберге количество людей, обратившихся в Центр социального питания за помощью, увеличилось вдвое - до 10 тысяч человек. Не прибавляет оптимизма и тот факт, что переговоры Германии и Катара о поставках природного газа не увенчались успехом. Стороны не смогли согласовать основные пункты контракта. В частности, насчет длительности самого соглашения. Также Катар не согласен с тем, чтобы Германия перенаправляла купленный у него газ в другие страны ЕС.