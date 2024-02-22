Германия из-за своей антироссийской политики несет миллиардные убытки. Прежде всего из-за роста цен на электроэнергию. Экономические издержки составили более 200 млрд евро. Высокие затраты привели к снижению темпов роста на 2,5% в 2022 году, на столько же - в 2023-м. Сильнее всего последствия такой политики ощущают люди с низкими доходами. В целом закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа делают немецкую экономику неконкурентоспособной.