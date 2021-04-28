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В. Гигин в проекте "Скажинемолчи" о друзьях Беларуси
Большие политические решения как ответ на запросы времени. Взгляд на вопрос от историка Вадима Гигина. Накануне в эфире "Беларусь 1" говорили о том, как будет совершенствоваться законодательство нашей страны. Специальная конституционная комиссия готовит свои предложения. Но что стало одним из главных катализаторов этой работы и почему именно российский вектор во внешней политике сегодня в приоритете?
Полную версию большого интервью с деканом факультета философии и социальных наук Вадимом Гигиным смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".
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