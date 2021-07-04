В "Главном эфире" Н. Кочанова подробно расскажет об итогах VIII Форума регионов Беларуси и России

Беларуси и России еще есть куда расти в создании совместной экономики и наращивании товарооборота между странами. Таким мнением в эксклюзивном интервью АТН поделилась спикер верхней палаты парламента, комментируя итоги VIII Форума регионов. Наталья Кочанова подчеркнула: Россия остается стратегическим партнером для Беларуси. Несмотря на то что мероприятие проходило в онлайн-формате (COVID все-таки вносит свои коррективы), оно стало самым успешным за годы проведения - контракты заключены более чем на 700 млн долларов.