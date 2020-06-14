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В Гомеле открылся технопарк "Коралл"
Прямой путь от новых идей к бизнесу. И источник дохода как на белорусском, так и на внешних рынках. В Гомеле открыли первый модуль технопарка "Коралл". Проект реализуется на территории СЭЗ "Гомель-Ратон" и включен в госпрограмму инновационного развития Беларуси. Новый технопарк - это офисные помещения и лаборатории.
Главная особенность - центр 3D-моделирования с мощной вычислительной системой
Он будет разрабатывать методы применения цифровых технологий в производстве и медицине. Соглашение о сотрудничестве уже подписала Гомельская областная клиническая больница. Есть и перспективное направление - использование новых материалов в высокотехнологичных операциях, в том числе в нейрохирургии. Планируется привлечение к сотрудничеству вузов с сильным интеллектуальным потенциалом, но не имеющих технических возможностей реализовать свои инновационные идеи.
Андрей Бобович, директор Агентства развития и содействия инвестициям:
"Уже есть планы по развитию технопарка. Это, прежде всего, работа с нашими резидентами, компаниями, которые будут оказывать здесь различного рода услуги, не связанные только с IT, но, возможно, и с радиоэлектроникой, и с медицинским направлением".
Артем Базаров, представитель компании-разработчика:
"Самое интересное на данный момент, я считаю, модуль аппаратуры, которая отвечает за безопасность движения поездов. Мы сейчас эти модули закупаем по очень дорогостоящей цене из России. А моя разработка, которую я сделал сам, в 163 раза дешевле".
После ввода в эксплуатацию в следующем году так называемого модуля А технопарк "Коралл" выйдет на проектную мощность.
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