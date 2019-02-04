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В Гомеле после крупной модернизации открылся завод по производству стеклянной продукции

Новую жизнь получило сердце предприятия - стекловаренная печь. Она последнего поколения с инновационными огнеупорами, которые помогут снизить энергетические затраты. Опустить планку себестоимости позволит и использование местных материалов: песка, мела и вторсырья. Производить будут стеклянную упаковку для консервированных продуктов, алкогольной и молочной промышленности. Технологическое возрождение даст предприятию выход на международные рынки и сделает главным конкурентом импортных поставщиков стеклянной тары внутри страны. Конкурировать в качестве готовы не только с коллегами в России и Украине, но и в Европе.

Приятный бонус для местных жителей - с открытием завода появилось 280 новых рабочих мест

Ожидается, что 30 % продукции будет поставляться на экспорт. Контракты на поставку заключены уже на четыре месяца вперед. При этом государство с открытием завода сможет сократить импорт стеклянных банок и тем самым экономить до 12 миллионов долларов в год.

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