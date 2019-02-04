В Гомеле после крупной модернизации открылся завод по производству стеклянной продукции

Новую жизнь получило сердце предприятия - стекловаренная печь. Она последнего поколения с инновационными огнеупорами, которые помогут снизить энергетические затраты. Опустить планку себестоимости позволит и использование местных материалов: песка, мела и вторсырья. Производить будут стеклянную упаковку для консервированных продуктов, алкогольной и молочной промышленности. Технологическое возрождение даст предприятию выход на международные рынки и сделает главным конкурентом импортных поставщиков стеклянной тары внутри страны. Конкурировать в качестве готовы не только с коллегами в России и Украине, но и в Европе.

