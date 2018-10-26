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В Гомеле продолжает работу I Форум регионов Беларуси и Украины
В Гомеле сегодня продолжат обсуждать сотрудничество двух стран на региональном уровне. В пленарном заседании примет участие Президент Александр Лукашенко. Основной акцент будет сделан на развитие торговли, экономическое и инвестиционное сотрудничество. Все подробности у Анны Ковалевой.
I Форум регионов Беларуси и Украины уже назвали крупной перезагрузкой сотрудничества двух стран. Тем более, что обсуждение тем будет вестись и на самом высшем уровне. Сегодня участие в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и Украины примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Ожидается, что мероприятие также посетит Президент Украины Петр Порошенко.
Основу будущих договоренностей заложили в первый день форума. Накануне состоялись переговоры Совета делового сотрудничества, а также рабочей группы по увеличению взаимного присутствия сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции. Акцент - на развитии взаимовыгодного импорта-экспорта и реализации совместных научных и бизнес-проектов.
Круглые столы, тематические секции, выставки - всего под флагами двух стран в Гомеле пройдут около 20 переговорных мероприятий. Кроме торгового сотрудничества, обсуждают вопросы сельского и лесного хозяйства, промышленности, науки, образования. За общими темами - конкретные идеи. Так, Украина предлагает расширить совместные сборочные производства техники, наладить выпуск фармакологической продукции и реализовывать общие проекты по чистой энергетике. Многие идеи обретут реальные юридические очертания в конкретных документах.
По итогам двухдневного форума ожидается подписание значимых контрактов. Ратифицированные договоренности дадут зеленый свет для сотрудничества по самым разным направлениям, в том числе и новым. Сумма контрактов составит примерно 60 миллионов долларов.
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