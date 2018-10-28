В Гомеле прошел I Форум регионов Беларуси и Украины

I Форум регионов Беларуси и Украины получился, говорят его участники. Основная ставка здесь на долгосрочный эффект, но и в первом приближении радует глаз стоимость заключенных контрактов - это порядка 100 миллионов долларов. Они пополнят копилку товарооборота, который, по амбициозным планам президентов, должен достичь 8, а лучше 10 миллиардов долларов.

В перспективе прорыва ожидают именно от межрегиональных связей. Это сотрудничество в сельском хозяйстве, нефтехимии. Речь шла и об инфраструктурной модернизации. Здесь Беларусь готова делиться своим опытом с Украиной в плане совершенствования коммунального хозяйства, обновлении парка техники, дорожного строительства.

Все подробности у Натальи Бреус. Легкое дежавю. Именно так можно было подумать о Форуме регионов Беларуси и Украины. Буквально пару недель назад аналогичный провели с Россией. А что такого? Жизнь доказывает, что именно такой формат контактов - региональный - получается самым эффективным для экономики. Идею нашего Президента провести форум Киев разумно поддержал. Как бы ни складывалась политическая обстановка в регионе, Беларусь четко придерживается линии на развитие диалога со всеми соседями.

В эти дни Гомель был похож на большой муравейник. Почти под тысячу участников форума, который и белорусы, и украинцы использовали не только чтобы завязать контакты, но и для того, чтобы лишний раз прорекламировать свои возможности друг другу. Посмотреть в глаза. Это порой не менее важно, чем подписанные соглашения. А такие с украинскими регионами заключили сразу несколько наших областей.

Полторы сотни белорусских и украинских компаний представляли свои ноу-хау: от машинпрома - под него отвели всю центральную площадь - до разработок в АПК, нефтехимии и решений по логистике. Без трудностей в сотрудничестве не бывает, но чувствовалось, что переговоры в Гомеле проходят в духе добрососедства.

Конечно, для бизнеса и регионов важна поддержка на высшем уровне. Ее единодушно демонстрировали лидеры. По риторике президентов было понятно желание и впредь по максимуму использовать сложившиеся между странами соседские связи. В общей торговле наметился позитив. Второй год подряд товарооборот показывает примерно 20-процентный рост. Но цифра может быть гораздо больше. Если не 10 миллиардов долларов пока, то 8 уж точно по силам. В 2012 товарооборот уже приближался к такой отметке.

Наша техника давно прописалась на украинском рынке. Белорусы постоянно обновляют парк пассажирских, коммунальных и спецмашин Украины. Объединяет почти полтора десятка совместных сборочных производств. Вместе выпускаем зерноуборочные комбайны, лифтовое оборудование, троллейбусы, тракторы.

5 сборочных предприятий на территории нашей страны выпускают вагоны, погрузчики, оборудование для агропромышленного комплекса. Т.е. страны серьезно завязаны между собой. Кооперацию продвигают компании с совместным капиталом - у нас таких около 300, в Украине их около сотни.

Конечно, геополитические трудности - противостояние Киева и Москвы, санкционная риторика - все это влияет на нас и уж точно не помогает экономике.

Но есть и хороший сигнал для регионов - прошедшая в Украине бюджетная децентрализация. В результате реформы основные платежи, в том числе налоговые, остаются в областях. Т.е. деньги есть, поэтому белорусским компаниям и предприятиям необходимо работать напрямую.

Беларусь участвует в украинской программе развития автодорог - наши тресты в этом году снова выиграли несколько тендеров по ремонту магистралей. Масштабное сотрудничество в нефтехимическом секторе. Держится не только на глобали, но и на таких компаниях, которую Валерий Семенович создал еще в 92-м. Приграничью сам бог велел сотрудничать. Сегодня это бизнес семейный - двое сыновей идут по стопам отца. 80 % занимает торговля минеральными удобрениями. Первые, что поставили в Черниговскую область, были из Гомеля. Подкупило белорусское качество.

Валерий Шнайдман, директор компании по продаже удобрений: "Мы поставляем с Гомельского химзавода до 50 тысяч удобрений в год. Появляются новые формулы удобрений, которые мы успешно продвигаем для украинских сельхозпроизводителей. Украина к этому продукту привыкла, тем более что есть ограничения с поставкой российских удобрений. Белорусские удобрения очень высоко котируются. Аграрии, понимая и качество продукции, и своевременное выполнение обязательств, которые есть сегодня у Гомельского химзавода, с удовольствием эту продукцию используют".

Украина богата плодородными землями и своей аграрной историей, а Беларусь славится удобрениями. Поэтому традиционно рынок Украины для Гомельского химзавода наиболее привлекательный. Более половины всей отгруженной экспортной продукции приходится именно на него.

Для Белнефтехима Украина - один из крупнейших зарубежных партнеров. И этот статус влиятельного компаньона только укрепился. Новые контракты оценили в 70 миллионов долларов. За ними поставки товаров и услуг - от продукции нефтехимии до бурения новых нефтяных и газовых скважин. Южный украинский рынок для белорусских нефтяников теперь ключевая сервисная территория.

На украинских прилавках может быть больше и наших продуктов. Пригодится и опыт агарного производства. Неслучайно говорили о возможностях глубокой переработки зерна, чтобы получать высокотехнологичные корма. Такой проект реализуется в Пуховичском районе. В партнерах у Беларуси в этом проекте (а его масштаб - это более десятка заводов) китайская корпорация. Но Украину тоже ждут.

Не на полную используют пока потенциал логистики. Тут речь о проектах в рамках мультимодального транспортного коридора, соединяющего Балтийское и Черное море.