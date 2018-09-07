В Гродненской области массово выращивают бахчевые

Если луком никого не удивишь, хотя качественный продукт всегда в цене, то выращивание бахчевых в Гродненской области - новый вкусный тренд. Нынешний урожай порадовал аграриев как никогда. Для примера, в СПК "Кремко" с участка в полгектара планируют собрать более 15 тонн сладкой ягоды. Жаркая погода позволила вызреть гродненским арбузам, которые здесь растут без химии. Массово выращивают бахчевые в хозяйстве на протяжении вот уже трех лет и выработали свою агрономическую технологию. Самый ответственный период - май и июнь, на это время приходится забота о рассаде, потом укрывание молодых растений, чтобы не повредили ночные заморозки. Определились аграрии и с приоритетными сортами, которые позволяют получать высокие урожаи.