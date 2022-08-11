В Гродненской области первого трехтысячника поздравили прямо в поле

Убран весь рапс. В прошлом году рапс у нас давал 47,9 ц/га, в этом году - 62,5. Впервые мы намолотили 4066 тонн семян рапса. По рапсу, тем более у нас есть своя переработка, думаю, мы будем обеспечены для животноводства белком.

Василий Свирид, председатель СПК имени Деньщикова