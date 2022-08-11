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В Гродненской области первого трехтысячника поздравили прямо в поле
В Гродненской области поздравляют первого трехтысячника. Рубеж преодолел опытный механизатор СПК имени Деньщикова Николай Пригодич. Заслуженную награду он получил прямо в поле. В самом хозяйстве уже убрано более 67 % площадей. Урожайность зерновых выше прошлогодней - почти 90 центнеров с гектара. Потому и неудивительно, что трехтысячный рубеж по намолоту скоро покажут еще несколько коллег Николая Пригодича. Сейчас хлеборобы хозяйства убирают озимый ячмень и тритикале.
Довольны результатами, урожай отличный, погодные условия немного мешают, так все хорошо. Все укомплектовано, отлично происходит.
Убран весь рапс. В прошлом году рапс у нас давал 47,9 ц/га, в этом году - 62,5. Впервые мы намолотили 4066 тонн семян рапса. По рапсу, тем более у нас есть своя переработка, думаю, мы будем обеспечены для животноводства белком.
В Гродненской области уже убрано 43 % площадей.
Фото: pixabay.com
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