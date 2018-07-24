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В Гродненской области появился экипаж-тысячник
Несмотря на большие капризы погоды, белорусские аграрии продолжают уборочную кампанию. В Гродненской области уже появился экипаж-тысячник. Механизаторы сельхозпредприятия "Дотишки" Вороновского района первыми в регионе на комбайне отечественного производства намолотили тысячу тонн зерна. Для комбайнера Олега Лабовича это уже 25-й сезон на уборочной. Он не раз становился победителем областных "Дожинок". Его помощник Юрий Новицкий первый раз принимает участие в жатве. При этом личный рекорд по намолоту механизаторы установили за неделю. Не в последнюю очередь способствовали этому комфортные условия труда. Дуэт передовиков поздравили профсоюзы.
Появился и первый экипаж-тысячник в Брестской области. Здесь поздравления звучали в адрес семейного подряда - мужа и жены из хозяйства "Беловежский" Каменецкого района.
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