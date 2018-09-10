В Гродненской области приступили к массовой уборке кукурузы

Сократить сроки уборочной с нескольких недель до считанных дней. Такие амбициозные планы поставили перед собой аграрии Гродненской области. Речь о новых методах переработки кукурузы. В регионе приступили к массовой уборке царицы полей. В среднем хозяйства намолачивают почти по 100 центнеров с гектара. И сейчас главная задача - сократить финансовые и временные затраты на транспортировку и сушку. О новом подходе к переработке урожая Юрий Карнелович.

Заместитель председателя СПК имени И. П. Сенько Дмитрий Брукиш на полях проводит весь световой день. В хозяйстве очередная горячая пора - стартовала уборка кукурузы на зерно. Урожай, несмотря на засушливое лето, радует. Его с лихвой хватит, чтобы прокормить и крупный рогатый скот, и свинокомплекс.

В этом хозяйстве урожайность кукурузы на зерно превзошла все ожидания. Высота стебля около двух метров. А с одного гектара здесь собирают более 130 центнеров. Это на порядок выше средней урожайности по Гродненскому району.

Сегодня главная задача в СПК - вовремя и без потерь убрать кукурузу. Для этого даже опробовали новый метод. Теперь зерно не возят на сушку, а обрабатывают прямо в поле. Приобрели специальную установку по плющению кукурузы. Аппарат дробит и смешивает полученную массу с консервантами. Получается уже готовый корм, который закладывают в траншеи рядом с фермами.

Удается сэкономить не только на процессе сушки зерна, но и его транспортировке. Отпадает необходимость доставлять кукурузу на комбикормовый завод и обратно на ферму. Из такой траншеи плющеное зерно можно использовать уже через три месяца.