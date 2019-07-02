В индустриальном парке "Великий камень" 11 новых резидентов

Соглашения подписаны сегодня на большом форуме по региональному сотрудничеству и развитию. Он организован в рамках инициативы "Пояс и путь" и объединил более 30 стран-участниц. Ожидается, что такой высокий интерес зарубежного бизнеса перерастет в долгосрочное партнерство. Сегодня доля китайских инвестиций в белорусскую экономику немногим более 3 %. Но в ближайшие несколько лет эти объемы превысят 10-процентную отметку. И сегодня в индустриальном парке дадут старт новому производству коробок передач. Это совместный проект Минского автозавода и китайской корпорации "Фаст Гир". Строительство нового предприятия планируют завершить к концу будущего года.