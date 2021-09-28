В индустриальном парке "Великий камень" активизирует работу транспортно-логистический центр "Белтаможсервиса"

Новые объекты бизнеса и инфраструктуры "Великого камня". В Китайско-белорусском индустриальном парке активизирует работу транспортно-логистический центр "Белтаможсервиса". Здание может одновременно обслуживать на погрузке-выгрузке более 40 автомобилей. В распоряжении компаний складской комплекс на более чем 15 тысяч квадратов. Крупнейший национальный логистический оператор выбрал для своего центра стратегическое местонахождение. "Великий камень" - это опорная точка экономического пояса Шелкового пути междуКитаем и Европой.



В следующем году откроетсяеще один крупный объект "Великого камня". Компания "Чайна Мерчантс-Синчэн" строит многофункциональный комплекс с гостиницей и конференц-холлами. В 2022 Беларусь и Китай отметят 30-летие дипломатических отношений.