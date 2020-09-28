В индустриальном парке "Великий камень" планируют открыть белорусско-китайский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений

В индустриальном парке "Великий камень" до конца года планируют открыть белорусско-китайский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений. Здесь будут развивать фундаментальную и прикладную науку, создадут бизнес-инкубатор. Планируется, что в инновационном центре свою лабораторию откроет и крупная китайская аэрокосмическая корпорация.



Вскоре на территории индустриального парка заработает и совместный белорусско-китайский завод по производству коробок передач. Здесь смогут собирать до 10тысяч единиц в год. Продукция предприятия будет поставляться не только на внутренний рынок, но и экспорт.



