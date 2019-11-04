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В индустриальном парке "Великий камень" построят железнодорожный терминал

Минск может стать перспективным транспортным узлом между Азией и Европой. В следующем году в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" начнется строительство железнодорожного терминала. Кроме логистической функции - распределения транзитных грузов в страны "Шелкового пути" - проект привлечет и новых резидентов. Сегодня в Парке 55 международных компаний. А это 620 рабочих мест, поэтому развитию социальной сферы уделяется особое внимание.

Уже сегодня проектируют новый район, рассчитанный на 6 тысяч человек. Построят школы, детские сады, поликлиники. Неслучайно в этом году индустриальный парк "Великий камень", по версии сразу трех международных изданий, признан лучшим проектам инициативы "Один пояс и один путь".

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