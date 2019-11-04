В индустриальном парке "Великий камень" построят железнодорожный терминал

Минск может стать перспективным транспортным узлом между Азией и Европой. В следующем году в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" начнется строительство железнодорожного терминала. Кроме логистической функции - распределения транзитных грузов в страны "Шелкового пути" - проект привлечет и новых резидентов. Сегодня в Парке 55 международных компаний. А это 620 рабочих мест, поэтому развитию социальной сферы уделяется особое внимание.