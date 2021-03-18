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В индустриальном парке зарегистрирован новый резидент - проект в сфере традиционной китайской медицины

Пополнение в "Великом камне"

Сегодня в индустриальном парке зарегистрирован новый резидент - проект в сфере традиционной китайской медицины. Уже в этом году в Смолевичском районе планируется организация производства медицинских препаратов для лечения коронавируса. Их впоследствии будут поставлять и на внешние рынки: в Украину, Россию, Азербайджан, Турцию, Индию и другие страны. Также в планах создать Евразийский центр традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения. Изначально он будет предоставлять услуги резидентам, китайским и иностранным сотрудникам индустриального парка. Если тестовый период окажется успешным, центр будет готов принять всех желающих.

Цай Чуаньцин, генеральный директор компании-резидента:

"Сегодня мы стали резидентами индустриального парка "Великий камень". Надеемся, что все заинтересованные ведомства помогут нам как можно быстрее зарегистрировать китайские медицинские изделия в Беларуси. Тогда начнется полноценная работа, которая станет новой отправной точкой для развития медицины в двух странах".

Компания по производству медицинских препаратов стала 69-м резидентом парка. До конца года планируется принять еще не менее десяти.


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