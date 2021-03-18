Сегодня в индустриальном парке зарегистрирован новый резидент - проект в сфере традиционной китайской медицины. Уже в этом году в Смолевичском районе планируется организация производства медицинских препаратов для лечения коронавируса. Их впоследствии будут поставлять и на внешние рынки: в Украину, Россию, Азербайджан, Турцию, Индию и другие страны. Также в планах создать Евразийский центр традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения. Изначально он будет предоставлять услуги резидентам, китайским и иностранным сотрудникам индустриального парка. Если тестовый период окажется успешным, центр будет готов принять всех желающих.