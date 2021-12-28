В инвестиционную программу Витебской области на 2022 год включен 271 объект

В инвестиционную программу Витебской области на 2022 года включен 271 объект с объемом финансирования более Br138 млн., сообщает БелТА со ссылкой назаместителяпредседателя Витебского облисполкома Владимира Белоуса.

Впервые региональная инвестиционная программа сформирована по принципу среднесрочного планирования бюджета на три года в соответствии с указом № 199 от 27 мая 2021 года. Главное внимание при разработке документа уделено наращиванию объемов возведения жилья, а также обеспечению жилых районов социально гарантированными объектами. Почти 72 % общего объема финансирования программы будет направлено в сферу жилищного строительства и жилищно-коммунальных услуг. Так, на проектирование и строительство 123 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, уличных распределительных газопроводов для газификации жилого фонда предусмотрено около Br60 млн. Еще около Br23,8 млн выделено на возведение 50 жилых домов, на строительство полусотни объектов водоснабжения и водоотведения по программе "Чистая вода" будет направлено Br3,4 млн.

В 2022 году в Полоцке планируется завершить реконструкцию бывших зданий здравоохранения в охранной зоне Верхнего замка под размещение Полоцкого кадетского училища. На эти цели предусмотрено Br11 млн. Кроме того, будет введен в эксплуатацию спальный корпус на 166 мест детского реабилитационно-оздоровительного центра "Жемчужина" (Лепельский район), для завершения работ на котором в инвестпрограмме предусмотрено Br5,6 млн субвенций из республиканского бюджета.

Продолжится финансирование строительства поликлиники в Орше, реконструкции лечебного корпуса № 2 областной клинической инфекционной больницы, а также Витебской городской клинической больницы. Всего на объекты здравоохранения по инвестпрограмме будет направлено Br15,4 млн, в том числе Br50 тыс. на предпроектные работы по реконструкции областной клинической больницы в соответствии с поручением Президента Беларуси, которое было дано 15 декабря 2021 года на встрече с активом Витебской области.

В 2022 году планируется приступить к реконструкции Александровского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов со строительством жилого корпуса на 105 мест в Шарковщинском районе, на что предусмотрено Br600 тыс. Два дома семенного типа в Лиозно и Городке будут возведены с участием средств республиканского бюджета.