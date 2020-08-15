В Ивацевичах открыли новую линию по выпуску популярной за рубежом корпусной мебели

Товар экспортно ориентированный. Шкафы и комоды будут продавать в европейские страны. Объем товара составит десять миллионов евро в год. Мария Тройнич расскажет о новых возможностях для деревообрабатывающего бизнеса.





Экспортный товар - из опилок и почти бесконтактное производство

Эту линию на Ивацевичдрев запустили на новой площадке. Из древесностружечной плиты ее производят на этом же предприятии — вырезают деталь нужного размера и обклеивают пленкой. Благодаря современному оборудованию, для всех этих операций требуется минимум времени и работников

Александр Домнич, замначальника цеха мебельных деталей ОАО "Ивацевичдрев":

"Преимущество новой линии заключается в том, что она полностью автоматизирована. От загрузки до выгрузки. Обслуживание данной линии проводит максимум 6 человек".



Запуск новой линии НА ОАО "Ивацевичдрев"

Сегодня Ивацевичдрев - крупнейшее предприятие в Беларуси по производству ламинированной ДСП. С запуском новой линии здесь наладили полный цикл производства - от переработки бревна до мебели. На покупку оборудования потратили полтора миллиона евро. Но по словам руководства, вложения быстро окупятся. Линия будет выпускать бюджетную мебель со стильным дизайном, а она очень востребована в Беларуси и мире.

Собирают товар тут же - на одной производственной площадке. На выходе из опилок получают шкафы, кровати и другую корпусную мебель. Коллекцию обновляют ежегодно, ориентируясь на вкусы европейского потребителя

На экспорт отправляют около 80 % продукции. Основные страны-покупатели - это Польша и Россия.

По словам специалистов, новая линия имеет большое значение не только для предприятия, но и всего концерна в целом.

Михаил Касько, председатель концерна "Беллесбумпром":

"Мы поступательно движемся по пути углубленной переработки древесного сырья. Если раньше значительное количество ресурсов экспортировалось в сыром виде за рубеж, следующим этапом была переработка плитного производства, то сегодня мы становимся свидетелями того, что уже плита служит сырьевой базой для производства мебели".