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Беларусь представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов
Сегодня переговоры в Минске в рамках евродиалога провели главы Минсвязи Беларуси, Азербайджана, Армении, Молдовы, Грузии и Украины. Итог - до конца года будет создана дорожная карта стран "Восточного партнерства". И к концу 2020 года будет подписано соглашение о гармонизации цен на роуминг. Это возможность начать переговоры для заключения аналогичного соглашения со странами ЕС.
Уже в июле Беларусь представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов.
Завтра второй день министерских диалогов c участием глав внешнеполитических ведомств стран "Восточного партнерства". Встречу также посвятят гармонизации цифровых рынков ЕС и шести государств-партнеров. Уделят внимание кибербезопасности и развитию широкополосного Интернета. Кстати, в Минске в июне 2015 основной темой на министерских встречах была экология.
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