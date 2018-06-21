ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов

Сегодня переговоры в Минске в рамках евродиалога провели главы Минсвязи Беларуси, Азербайджана, Армении, Молдовы, Грузии и Украины. Итог - до конца года будет создана дорожная карта стран "Восточного партнерства". И к концу 2020 года будет подписано соглашение о гармонизации цен на роуминг. Это возможность начать переговоры для заключения аналогичного соглашения со странами ЕС.

Уже в июле Беларусь представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов.

Завтра второй день министерских диалогов c участием глав внешнеполитических ведомств стран "Восточного партнерства". Встречу также посвятят гармонизации цифровых рынков ЕС и шести государств-партнеров. Уделят внимание кибербезопасности и развитию широкополосного Интернета. Кстати, в Минске в июне 2015 основной темой на министерских встречах была экология.  

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все