Беларусь представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов

Сегодня переговоры в Минске в рамках евродиалога провели главы Минсвязи Беларуси, Азербайджана, Армении, Молдовы, Грузии и Украины. Итог - до конца года будет создана дорожная карта стран "Восточного партнерства". И к концу 2020 года будет подписано соглашение о гармонизации цен на роуминг. Это возможность начать переговоры для заключения аналогичного соглашения со странами ЕС.