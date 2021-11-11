В Казахстане будут строить фермы по белорусским проектам

Беларусь готова выступить партнером Казахстана в развитии аграрной сферы. Это направление станет ключевым для наращивания сотрудничества Минска и Нурсултана. О его перспективах сегодня говорили в правительстве. Казахстан - один из наших приоритетных партнеров в АПК. Товарооборот в этой сфере лишь за последние 5 лет вырос в 4 раза. Но страны рассчитывают на большее. Казахстан делает ставку на развитие сельхозпроизводства и переработку продукции, белорусские аграрный опыт и технологии будут здесь полезны.