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В Казахстане будут строить фермы по белорусским проектам

Беларусь готова выступить партнером Казахстана в развитии аграрной сферы. Это направление станет ключевым для наращивания сотрудничества Минска и Нурсултана. О его перспективах сегодня говорили в правительстве. Казахстан - один из наших приоритетных партнеров в АПК. Товарооборот в этой сфере лишь за последние 5 лет вырос в 4 раза. Но страны рассчитывают на большее. Казахстан делает ставку на развитие сельхозпроизводства и переработку продукции, белорусские аграрный опыт и технологии будут здесь полезны.

Создание в Казахстане совместных предприятий по переработке молока

На повестке создание на территории Казахстана совместных предприятий по переработке молока. Это открывает доступ продукции на большой китайский рынок.

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