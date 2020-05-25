В Хойникском районе открыты два новых месторождения нефти

В Беларуси почти 900 добывающих скважин

К слову, в 2020 эти две скважины уже не первые. Счет еще в январе открыло Гарцевское месторождение. В общей сложности теперь в Беларуси почти 900 добывающих скважин на 79-ти месторождениях.









Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть":

"С начала этого года мы в Хойникском районе открыли 3 нефтяных месторождений с суммарным приростом геологических запасов около 4 миллионов тонн нефти. Для нас это очень значимый результат, особенно в этом регионе".