В Хойникском районе открыты два новых месторождения нефти
В Беларуси почти 900 добывающих скважин
К слову, в 2020 эти две скважины уже не первые. Счет еще в январе открыло Гарцевское месторождение. В общей сложности теперь в Беларуси почти 900 добывающих скважин на 79-ти месторождениях.
Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть":
"С начала этого года мы в Хойникском районе открыли 3 нефтяных месторождений с суммарным приростом геологических запасов около 4 миллионов тонн нефти. Для нас это очень значимый результат, особенно в этом регионе".
Чтобы оценить потенциал новых месторождений, в ближайшие годы поисково-разведочные работы продолжатся. Планов на 3 года вперед. Только в этом районе пробурят еще около 10 скважин.