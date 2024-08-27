В хозяйствах Беларуси стартовала уборка кукурузы - одним из первых к кампании приступили аграрии Горецкого района

Заготовили больше сенажа - 113,5 % к уровню прошлого года, и мы не останавливаемся, идем дальше. Я думаю, порядка 130 % к уровню прошлого года заготовим по сенажу. Также по силосу планируем увеличить количество кормов. Так как увеличивается поголовье, увеличивается надой. К уровню прошлого года мы идем ориентировочно 115 % по молоку.

Владимир Павлов, директор ОАО "Маслаки"