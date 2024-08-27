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В хозяйствах Беларуси стартовала уборка кукурузы - одним из первых к кампании приступили аграрии Горецкого района
С каждым днем наши аграрии Беларуси все ближе к важному рубежу уборочной кампании – общему намолоту в 8 млн тонн. Так, на сегодня уже намолочено почти 7 млн 800 тыс. тонн зерновых с учетом рапса. В лидерах Минская, Гродненская и Брестская области. Всего же уже убрано практически 98 процентов площадей, зерновых и зернобобовых.
В хозяйствах стартовала уборка кукурузы. Ведь заготовка качественных кормов - это залог прибыли в животноводстве. Одними из первых в Могилевском регионе к кампании приступили аграрии Горецкого района. Здесь предстоит переработать на силос свыше 8 с половиной тысяч гектаров "царицы полей". Всего же в области планируется заложить на хранение более 2 с половиной миллионов тонн питательной кормовой культуры.
Заготовили больше сенажа - 113,5 % к уровню прошлого года, и мы не останавливаемся, идем дальше. Я думаю, порядка 130 % к уровню прошлого года заготовим по сенажу. Также по силосу планируем увеличить количество кормов. Так как увеличивается поголовье, увеличивается надой. К уровню прошлого года мы идем ориентировочно 115 % по молоку.
Одновременно подойдет очередь и озимой зерновой группы. Только в Могилевской области клин составит 230 тысяч гектаров.
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