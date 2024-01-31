В хозяйствах Минской области начался мониторинг посевов зерновых - специалисты отбирают образцы растений вместе с почвой

Оценить состояние озимых культур, а при необходимости - скорректировать работу аграриев. В хозяйствах Минской области начался мониторинг посевов зерновых, а это свыше 370 тысяч гектаров. Специалисты сейчас отбирают монолиты - образцы растений вместе с почвой. Такой метод позволяет оценить жизнеспособность зеленых всходов. Так, на перезимовку влияют сразу несколько факторов: в том числе температура воздуха, высота снежного покрова и наличие ледяного слоя.