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В хозяйствах Минской области начался мониторинг посевов зерновых - специалисты отбирают образцы растений вместе с почвой

Оценить состояние озимых культур, а при необходимости - скорректировать работу аграриев. В хозяйствах Минской области начался мониторинг посевов зерновых, а это свыше 370 тысяч гектаров. Специалисты сейчас отбирают монолиты - образцы растений вместе с почвой. Такой метод позволяет оценить жизнеспособность зеленых всходов. Так, на перезимовку влияют сразу несколько факторов: в том числе температура воздуха, высота снежного покрова и наличие ледяного слоя.

С полей отобранные монолиты перевозят в лабораторию. Там специалисты наблюдают за пробуждением растений и их качеством. Итоги подведут через две недели. А уже в середине февраля запланирован второй этап мониторинга.

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