В хозяйстве "Гайна" Логойского района заготавливают травы второго укоса - урожайность 80-90 центнеров с гектара

Собрать зеленый урожай и сформировать качественную кормовую базу. Аграрии Минской области сейчас заготавливают травы второго укоса. В хозяйстве "Гайна" Логойского района, например, выращивают тимофеевку и клевер, райграс и пшено. Всего под травы отведено около 1 200 гектаров. Масса созрела хорошая: урожайность около 80-90 центнеров с гектара. А во время первого укоса собирали все 100!