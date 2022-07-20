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В хозяйстве "Гайна" Логойского района заготавливают травы второго укоса - урожайность 80-90 центнеров с гектара

Собрать зеленый урожай и сформировать качественную кормовую базу. Аграрии Минской области сейчас заготавливают травы второго укоса. В хозяйстве "Гайна" Логойского района, например, выращивают тимофеевку и клевер, райграс и пшено. Всего под травы отведено около 1 200 гектаров. Масса созрела хорошая: урожайность около 80-90 центнеров с гектара. А во время первого укоса собирали все 100!

Всего за сезон в хозяйстве планируют получить 15 тысяч тонн сенажа. Около 70 % уже заложили в траншеи. Позже зеленый микс законсервируют также в полимерные рукава. Кроме того, для сбалансированного рациона заготовят сено и силос.


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