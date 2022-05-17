В хозяйстве "Грицкевичи" Несвижского района от одной коровы получают 10 300 литров молока в год

В развитии агрогородков Минской области большая роль и у местных сельхозпредприятий. Так, в хозяйстве "Грицкевичи" Несвижского района на молочно-товарных фермах получают от одной коровы 10300 литров молока в год. Его продают на переработку в Несвиж и Клецк.

Финансовые средства инвестируют в социальную инфраструктуру. Школьники, например, здесь начали заниматься биатлоном. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс востребован у жителей агрогородка. О жизни в деревне с комфортом - репортаж

Алексея Кондратенко

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Грицкевичахсейчас место номер один для проведения досуга сельских школьников. На полутысячный агрогородок их 90. Поэтому в просторном игровом зале места хватает всем, есть где побегать с мячом.

Также в распоряжении сельчан силовые и кардиотренажеры. Но, пожалуй, главное, чем гордятся в Грицкевичах, - это база для занятий биатлоном и стрельбой.

Евгений Зданович, директор ОАО "Грицкевичи":

В решении бытовых вопросов помогает новый банно-прачечный комплекс. Там же и популярное место встреч и отдыха с друзьями, работает бильярд и баня. По словам Леонида Прудникевича, который живет в Грицкевичахуже более 40 лет, с каждым годом в агрогородке комфорта все больше.

Леонид Прудникевич, житель аг. Грицкевичи:

Уже к концу лета зерна на этом поле будет много. 100 центнеров с гектара - на такой результат работают многие специалисты, среди которых и агрохимик Дмитрий Гайтюкевич. От своего шестого агросезона ждет хорошего урожая.

Дмитрий Гайтюкевич, агрохимик ОАО "Грицкевичи":

У аграриев Несвижского района ест формула: хорошая корова не та, что дает много молока, а та, что все время прибавляет. Сегодня в Грицкевичахполучают уже 10 тысяч 300 литров с одной коровы за год. Потому и молоко называют "белым золотом" - его рентабельность от 30 до 50 процентов. Все это, конечно, вызывает энтузиазм у тех, кто здесь работает.

Евгений Зданович, директор ОАО "Грицкевичи":