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В Китае начались продажи автомобилей вертикального взлета
В Китае собрали автомобиль вертикального взлета. Его название Pegasus, заправляется 98 бензином, при этом бака хватает на 450 километров полета. Первые образцы новинки были представлены на китайской авиационной и космической выставке в Чжухае. Всего за день гибрид автомобиля и вертолета забронировали 120 клиентов. Его будущих владельцев не испугала довольно внушительная цена в 330 тысяч долларов за одноместную версию и 400 тысяч за версию на двух человек. Летающее авто развивает скорость до 120 километров в час на земле и до 160 километров в час в воздухе. Переход из режима движения к полету происходит автоматически за 6 секунд, нужно только нажать определенную кнопку. Еще одна особенность новинки - летающему авто не требуется взлетно-посадочная полоса.
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