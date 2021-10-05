В Китае начались продажи автомобилей вертикального взлета

В Китае собрали автомобиль вертикального взлета. Его название Pegasus, заправляется 98 бензином, при этом бака хватает на 450 километров полета. Первые образцы новинки были представлены на китайской авиационной и космической выставке в Чжухае. Всего за день гибрид автомобиля и вертолета забронировали 120 клиентов. Его будущих владельцев не испугала довольно внушительная цена в 330 тысяч долларов за одноместную версию и 400 тысяч за версию на двух человек. Летающее авто развивает скорость до 120 километров в час на земле и до 160 километров в час в воздухе. Переход из режима движения к полету происходит автоматически за 6 секунд, нужно только нажать определенную кнопку. Еще одна особенность новинки - летающему авто не требуется взлетно-посадочная полоса.