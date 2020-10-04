3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Китае под лозунгом "Умные машины для будущего" проходит ежегодная международная автовыставка
Пекинский автосалон - единственный уровня A, который в этом году не отменили из-за пандемии коронавируса. Его лишь перенесли с весны на осень. Это позволило мероприятию стать еще масштабнее и ярче, ведь в одном месте собрались сразу все новинки и разработки 2020-го. Впрочем, по количеству компаний-производителей и представленных на выставке автомобилей однозначно лидирует сам Китай. С продвинутыми технологиями и использованием различных ноу-хау. Даже мировые бренды не могут конкурировать с таким вниманием публики. Как китайский автопром захватывает мир - Яна Менделева.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов