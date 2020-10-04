В Китае под лозунгом "Умные машины для будущего" проходит ежегодная международная автовыставка

Пекинский автосалон - единственный уровня A, который в этом году не отменили из-за пандемии коронавируса. Его лишь перенесли с весны на осень. Это позволило мероприятию стать еще масштабнее и ярче, ведь в одном месте собрались сразу все новинки и разработки 2020-го. Впрочем, по количеству компаний-производителей и представленных на выставке автомобилей однозначно лидирует сам Китай. С продвинутыми технологиями и использованием различных ноу-хау. Даже мировые бренды не могут конкурировать с таким вниманием публики. Как китайский автопром захватывает мир - Яна Менделева.