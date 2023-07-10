В Китае появится совместное с Беларусью предприятие по производству молочной продукции

Белорусско-китайское предприятие по производству молочной продукции в этом году появится в КНР. Такая договоренность стала результатом ряда официальных переговоров первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова с крупными китайскими инвесторами и партнерами в Пекине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Итогом проведенных встреч 9 июля стало подписание ряда стратегических коммерческих соглашений, в том числе о создании китайской компанией Baimen совместно с ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" в г.Шэньян провинции Ляонин совместного предприятия по производству молочной продукции уже в текущем году. Компания Baimen - крупный экспортер белорусской молочной продукции (в 2022 году экспортировано продукции на сумму порядка $50 млн). Реализует проект по переработке молозива и получения сывороточного белка на площадке индустриального парка "Великий камень".

"Белорусская сторона приветствует решение компании заняться совместным производством продукции. Проект носит стратегический характер и соответствует установленному Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином 1 марта текущего года межгосударственному уровню отношений всепогодного и всестороннего партнерства в новую эпоху, - отметил первый заместитель премьер-министра. - Характер этих отношений должен носить прикладной характер и давать конкретные результаты".