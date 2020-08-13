В Китай готовят вторую партию мороженого

Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Израиль и Иордания - экспорт хлебобулочной продукции в этом году увеличился. Только хлеба методом шоковой заморозки столичные хлебозаводы за границу отправляют более 200 тон в месяц. Чтобы свежая выпечка - хлеб, торты и кондитерские изделия - к зарубежным покупателям попала с сохранением качества и вкуса, продукция проходит несколько технологических этапов.



Отметим, белорусские морозные лакомства, например, этим летом оценили и в азиатских странах. Столичный хладокомбинат готовит уже вторую партию мороженого в Китай.



