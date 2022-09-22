В Китай отправилась первая партия белорусского торфа

В Китай сегодня отправился первый железнодорожный состав с белорусским торфом. Груз на полторы тысячи тонн направили в дружественную страну в честь 30-летия установления дипотношений между двумя государствами. Отправке предшествовала торжественная церемония в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".