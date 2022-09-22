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В Китай отправилась первая партия белорусского торфа

В Китай сегодня отправился первый железнодорожный состав с белорусским торфом. Груз на полторы тысячи тонн направили в дружественную страну в честь 30-летия установления дипотношений между двумя государствами. Отправке предшествовала торжественная церемония в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

На встрече пояснили, что поставка первой партии торфа сыграет большую роль в развитии торгового сотрудничества между странами, удовлетворит постоянно растущий в Китае внутренний спрос на плодородный грунт на основе торфа и увеличит поступления экспортной выручки в Беларусь.

Фото: pixabay.com

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