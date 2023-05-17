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В Клецком районе солнечная погода способствует скашиванию сурепицы в агрокомбинате "Туча"

Важный этап агросезона. В Минской области стартовала заготовка кормов. Всего на горизонте почти 300 тысяч гектаров площадей первого укоса. На полях центрального региона задействуют около тысячи косилок, а позже и свыше 700 комбайнов. В Клецком районе солнечная погода способствует скашиванию одной из самых живописных и богатых протеином культур - сурепицы. Для агрокомбината "Туча" свежие корма - залог высоких результатов в молочном животноводстве.

Осуществляется закладка в траншею, которую будут использовать через 30-40 дней после закладки. Это самый первый корм этого года, который будет скармливаться. При правильной технологии получается неплохой высокобелковый корм. Это нам необходимо для получения хороших надоев.
Артем Кулик, главный агроном агрокомбината "Туча"

В соседнем хозяйстве "Кухчицы" сурепицу и рапс в качестве эксперимента микшируют на одном поле с озимым ячменем. Всего за сезон аграрии, особенно южных регионов Минской области, планируют получить 4-5 укосов.


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