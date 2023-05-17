В Клецком районе солнечная погода способствует скашиванию сурепицы в агрокомбинате "Туча"

Осуществляется закладка в траншею, которую будут использовать через 30-40 дней после закладки. Это самый первый корм этого года, который будет скармливаться. При правильной технологии получается неплохой высокобелковый корм. Это нам необходимо для получения хороших надоев.

Артем Кулик, главный агроном агрокомбината "Туча"