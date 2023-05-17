3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Клецком районе солнечная погода способствует скашиванию сурепицы в агрокомбинате "Туча"
Важный этап агросезона. В Минской области стартовала заготовка кормов. Всего на горизонте почти 300 тысяч гектаров площадей первого укоса. На полях центрального региона задействуют около тысячи косилок, а позже и свыше 700 комбайнов. В Клецком районе солнечная погода способствует скашиванию одной из самых живописных и богатых протеином культур - сурепицы. Для агрокомбината "Туча" свежие корма - залог высоких результатов в молочном животноводстве.
Осуществляется закладка в траншею, которую будут использовать через 30-40 дней после закладки. Это самый первый корм этого года, который будет скармливаться. При правильной технологии получается неплохой высокобелковый корм. Это нам необходимо для получения хороших надоев.
В соседнем хозяйстве "Кухчицы" сурепицу и рапс в качестве эксперимента микшируют на одном поле с озимым ячменем. Всего за сезон аграрии, особенно южных регионов Минской области, планируют получить 4-5 укосов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все