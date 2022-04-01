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В "Колхозе "Родина" Могилевской области готова техника, есть запас семян и ГСМ, также строят новую МТФ и планы
Юг страны уже приступил к посевной. Где пока непогода, аграрии готовят почву и заняты на подкормке озимых. В "Колхозе "Родина" (это Белыничский район) параллельно строят и новую молочно-товарную ферму. Здесь почти 10-тысячное поголовье и молоко только экстра-класса. Андрей Ястребов продолжит.
Старт весенне-полевых работ
Опытному механизатору Евгению Шолковскому не привыкать к затяжной весне. Когда ловишь каждый погожий день. Все-таки 18-й сезон в хозяйстве. Земля прогревается, пора пахать, да и аисты уже прилетели.
Настрой хороший, работы ждали давно. Хочется заработать и копейку в семью принести. В 7:00 прихожу, заправляю, подготавливаю, выезжаю и в 8:00 я уже работаю в поле.
Два десятка машин хозяйства "Родина" уже в поле. Первоочередная задача - подкормить озимые. Только и успевай заправлять "Росы". Эти машины работают в паре.
Сегодня идет мокрый снег, ветер. Но работы не останавливаются даже в непогоду. Все-таки в деле почти 10 тысяч гектаров земли. Из них свыше 4 тысяч - под зерновые, будущий хлеб.
Обеспеченность удобрениями
Сразу два звена - на внесении органики. Вот уже где работа кипит! Считанные минуты на загрузку бункеров. Кстати, в этом году парк хозяйства пополнился новой амкодоровской спецтехникой.
Удобрений хватает под полную загрузку - под наши все объемы. Вот сейчас занимаемся подготовкой непосредственно к самому посеву. Как земля прогревается хотя бы до 10 градусов - мы пойдем сеять уже яровые, зерновые культуры, начиная с овса, а потом и дальше по порядку.
"Колхоз "Родина" - элитное хозяйство. Обеспечивает и себя, и СПК страны высокоурожайными сортами овса, пшеницы. В хранилище под будущий урожай свыше 600 тонн семян белорусской селекции. В этих биг-бэгах - новые.
Здесь у нас находятся семена ячменя ярового сорта "батька". Его мы закупили в институте сахарной свеклы в Гродно для последующего размножения и реализации элиты.
Качественная посевная - успех кормозаготовки
Что архиважно для такого крупного предприятия. Ведь нужно обеспечить страну хлебом, а животноводство кормами. Почти 10-тысячное поголовье - не шутка. В этом году планируют получить в хозяйстве свыше 1,5 тысячи тонн мяса. Поэтому соблюдение технологии - на всех этапах.
Надо и вовремя, и попоить, и покормить, и полечить. Вовремя надо, чтобы было сухо, подослано, чтобы порядок был. Кормов у нас предостаточно.
Всегда с запасом. Ведь, только этот МТК съедает 50 тонн в сутки. Зато молоко производит только экстра-класса, а значит, всегда купит переработчик и по самой высокой цене. Ежедневно увеличивая прибыль хозяйства. Только эти новоселовские буренки - на полмиллиона рублей ежемесячно.
Новые проекты в АПК
Это уже строительная площадка в Лямницах. Вскоре здесь будет большой молочно-товарный комплекс. Новоселье уже в двух фермах. Построят еще.
Для увеличения производства молока и финансового положения правлением колхоза было принято решение реконструировать данную ферму, на которой находились нетеля. С вводом дойного стада на 540 голов. Реконструкцию проводим мы хозспособом.
С вводом в эксплуатацию МТК, его мощность вырастет в 1,5 раза. Опять же - увеличение прибыли, достатка работников. Главное - финансовый задел под будущие новые проекты.
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