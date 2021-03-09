В конгрессе спрогнозировали увеличение госдолга США вдвое за 30 лет

По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, госдолг США в этом году будет максимальным со времен Второй мировой и составит 102 % ВВП, а в следующие 30 лет прибавит еще 100 % на фоне увеличения расходов на здравоохранение, а также трат на обслуживание долговых обязательств. (Отметим, что прогноз не учитывает предложенный Байденом план бюджетных расходов объемом почти 2 триллиона долларов). По оценкам экспертов, риск бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе низкий, несмотря на рост госдолга и дефицита бюджета США в результате пандемии коронавируса. Тем не менее в дальнейшем он будет расти.