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В Копыле на базе филиала Слуцкого сыродельного комбината открыли цех по производству сухого молока
Агропромышленный комплекс Минской области формирует мощные ресурсы для развития на ближайшие годы. Акцент сделан на увеличение объемов производства молока и его глубокой переработке. Об этом сегодня заявили в Копыле, где на базе местного филиала Слуцкого сыродельного комбината открыли цех по производству сухого быстрорастворимого молока. На мероприятии с участием председателя Миноблисполкома Александра Турчина рассказали об экспортном потенциале этой продукции - а это кондитерская сфера, кафе. Благодаря реализации инвестпроекта, в Копыле появилось около 40 новых рабочих мест. В планах Слуцкого сыродельного комбината - новый сырный цех в Любани и производство сметаны в Слуцке.
Сухие продукты позволяют нам с минимальными потерями проходить все этапы из-за длительности сроков хранения этих продуктов, из-за условий хранения. Сухие продукты - это тот товар, который можно продавать по всему миру - КНР, РФ, стран Персидского залива, Африка. Это позволяет нам существенно расширять географию своих поставок.
И сегодня же руководство области побывало на новом молочно-товарном комплексе "Русаки", который открыли в сельхозпредприятии "Старица Агро". Всего же по итогам года в Минской области возвели 30 новых аналогичных комплексов. Одна из задач этих объектов - создание оптимальных условий работы для животноводов. А сами надои молока должны превысить 7 тыс. литров в год на одну корову.
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