В Копыле на базе филиала Слуцкого сыродельного комбината открыли цех по производству сухого молока

Агропромышленный комплекс Минской области формирует мощные ресурсы для развития на ближайшие годы. Акцент сделан на увеличение объемов производства молока и его глубокой переработке. Об этом сегодня заявили в Копыле, где на базе местного филиала Слуцкого сыродельного комбината открыли цех по производству сухого быстрорастворимого молока. На мероприятии с участием председателя Миноблисполкома Александра Турчина рассказали об экспортном потенциале этой продукции - а это кондитерская сфера, кафе. Благодаря реализации инвестпроекта, в Копыле появилось около 40 новых рабочих мест. В планах Слуцкого сыродельного комбината - новый сырный цех в Любани и производство сметаны в Слуцке.