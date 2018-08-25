Предпочтение местным видам топлива. Процент их использования в отдельных сельских районах по сравнению, например, с газом уже почти 50 на 50. И неслучайно - зимы у нас стали не такие морозные, а отходов деревообработки очень много. На их сжигании можно неплохо экономить. И в котельных началась масштабная модернизация оборудования под местные энергоресурсы. Какого ждать эффекта - выяснил Андрей Ястребов (видео).