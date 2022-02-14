Товарооборот Беларуси и Краснодарского края по итогам прошлого года вырос на 14 % и составил почти 350 миллионов долларов. Причем за нами положительное сальдо.

В Краснодарском крае планируют начать сборку белорусских тракторов. Так, наша техника станет ближе к потребителям из Кубани и всего юга России. Создание совместного производства - взаимовыгодный проект. Стороны видят потенциал не только в промышленности, но и в нефтехимии и сельском хозяйстве.