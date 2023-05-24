В Краснодарском крае России открылась крупнейшая агротехническая выставка "Золотая нива"

Сейчас наблюдается тренд на сближение экономик двух союзных государств. Крупнейшая агротехническая выставка России "Золотая нива" проходит в Краснодарском крае. Традиционно белорусам есть что показать и чем удивить. Анастасия Бенедисюк передает из Кубани.

Усть-Лабинский район, 70 километров от Краснодара. Масштабы экспозиции впечатляют - 100 тысяч квадратных метров. Это более 13 футбольных полей. Участников свыше четырех сотен компаний. Нужно понимать: один производитель - это далеко не одна машина. Здесь говорят: мы приехали показать товар лицом. А купец на белорусское уже нашелся. Комбайны Гомсельмаша сразу после выставки отправятся в поля.

Адаптеры холдинга "Гомсельмаш" приспособлены для уборки всех культур без исключения. Известно, что Кубань не только житница России, но и основной производитель риса. На текущий момент в крае сеется 100 тыс. гектаров риса, и эта машина просто незаменима. Александр Никитенко, заместитель гендиректора компании "Палессе-Юг"

А еще в Краснодарском крае Гомсельмаш и местный завод "Кубань" открыли первую белорусско-российскую производственную площадку по сборке комбайнов и жаток. С конвейера уже сошел первый гигант - жатка в 9 метров. В планах выпускать таких по 100 машин.

"Белорусские коллеги, ни минуты не задумываясь, нужно это или нет, сказали: мы это сделаем, только дайте немножко времени, технологические задания, технические решения. Конечно, мы и дальше будем работать и понимать, что мы единое пространство. И в рамках поддержки белорусских производителей, которые собирают сегодня технику, губернатором было принято решение о субсидировании произведенной техники, техники, собранной на территории Краснодарского края. В прошлом году это было 10%, в этом 15%. Это для наших конечных потребителей, а для производителей еще 15 % предусматриваем. Все меры государственной поддержки нацелены на то, чтобы мы могли восполнить тот пробел, который получился после ухода импортной сельскохозяйственной техники", - рассказал Андрей Коробка, заместитель губернатора Краснодарского края России.

Кубань - край хлеборобов и земледельцев. Это так роднит с Беларусью. В прошлом году в Краснодарском крае установили исторический максимум, собрав свыше 15 миллионов тонн зерновых и зернобобовых.

Наш опыт работы в Краснодарском крае показывает, что емкость рынка составляет около тысячи тракторов. Зависит от года, от цены на урожай, от самого урожая, который получит крестьянин. В этот год мы рассчитываем продать 700-800 тракторов "Беларус" в Краснодарском крае. Андрей Клюкин, замдиректора филиала МТЗ (Краснодар, Россия)