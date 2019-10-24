В крупнейшем хранилище Минска продолжают заготовку свежего урожая

Почти половина объемов картофеля уже распределена по камерам хранения. Там поддерживают оптимальный температурный режим и следят за влажностью. Овощей заготовлено 2,5 тонны, это только 15 % от плана. А вот по яблокам вопрос уже закрыли. Полностью заполнят стабфонды к 15 ноября.