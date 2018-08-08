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В Крупском районе на сегодня обработано около половины площадей
Пока на юге области готовятся отметить дожинки, на севере уборочная в самой активной фазе. Так, в Крупском районе на сегодня обработано около половины площадей. В этом году там сделали акцент на пшеницу, тритикале и ячмень. Всего намолочено почти 17 тысяч тонн зерна. На помощь аграриям отправились и экипажи из Слуцкого района - на поля вышли 10 дополнительных единиц техники.
Александра Кавелич увидела, как растет общий каравай.
Вести свое хозяйство маленький Артем учится с самого детства. Трехлетний малыш внимательно слушает каждый совет от папы. Дмитрий Шелбанов о работе на земле знает не понаслышке. Многодетный отец уже пятое лето проводит за рулем комбайна.
Небольшая пауза на технический осмотр. Экипаж слаженно работает в команде. Дмитрий с готовностью передает знания помощнику. Тем более что у Вадима Макаревича в этом году полевой дебют.
Только на этом поле золотые колосья жнут сразу 10 машин. В Крупском районе пока обработана половина площадей. На помощь коллегам отправились и экипажи из Слуцкого района.
Сбор урожая здесь обычно начинают минимум на неделю позже. Пока на юге области уборку завершают, на севере работа как раз набирает скорость. К общему караваю только в этом хозяйстве ежедневно добавляют почти 40 тонн зерна.
Буквально в режиме нон-стоп машины с новым урожаем отправляются на зерносушильный комплекс. Здесь процесс полностью автоматизирован.
Завершить уборку хлеба в Крупском районе планируют через неделю. Сейчас обрабатывают поля с пшеницей, тритикале и ячменем. В ближайшие дни приступят к обмолоту овса. Пока на севере он еще не готов к жатве.
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