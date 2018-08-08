Пока на юге области готовятся отметить дожинки, на севере уборочная в самой активной фазе. Так, в Крупском районе на сегодня обработано около половины площадей. В этом году там сделали акцент на пшеницу, тритикале и ячмень. Всего намолочено почти 17 тысяч тонн зерна. На помощь аграриям отправились и экипажи из Слуцкого района - на поля вышли 10 дополнительных единиц техники.

Александра Кавелич увидела, как растет общий каравай.

Вести свое хозяйство маленький Артем учится с самого детства. Трехлетний малыш внимательно слушает каждый совет от папы. Дмитрий Шелбанов о работе на земле знает не понаслышке. Многодетный отец уже пятое лето проводит за рулем комбайна.

Небольшая пауза на технический осмотр. Экипаж слаженно работает в команде. Дмитрий с готовностью передает знания помощнику. Тем более что у Вадима Макаревича в этом году полевой дебют.

Только на этом поле золотые колосья жнут сразу 10 машин. В Крупском районе пока обработана половина площадей. На помощь коллегам отправились и экипажи из Слуцкого района.

Сбор урожая здесь обычно начинают минимум на неделю позже. Пока на юге области уборку завершают, на севере работа как раз набирает скорость. К общему караваю только в этом хозяйстве ежедневно добавляют почти 40 тонн зерна.

Буквально в режиме нон-стоп машины с новым урожаем отправляются на зерносушильный комплекс. Здесь процесс полностью автоматизирован.