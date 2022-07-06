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В лесных хозяйствах страны идет активная заготовка первого меда
В лесных хозяйствах страны идет активная заготовка первого так называемого майского меда. Янтарный сироп появился позже обычного из-за прохладной весны. В Вилейском лесхозе планируют заготовить более 4 тонн целебного продукта.
Всего в лесхозах Минской области почти 2 с половиной тысячи пчеловодов. Каждый сезон они приносят около 50 тонн меда. Про первый сбор - Илья Цветков.
Почти 30 лет своей профессиональной карьеры Сергей Гайчук посвятил работе в сфере лесного хозяйства. Был водителем трактора, лесником, а потом решил попробовать себя в роли пчеловода. Старую и маленькую пасеку недалеко от Вилейки со временем превратил в настоящий природный завод по производству свежего меда.
Сейчас на Вязынской пасеке Вилейского лесхоза 90 пчелосемей. Все обитатели разноцветных ульев активно работают, чтобы заготовить как можно больше сладкого и полезного нектара.
Пасеку размещают, как правило, недалеко от локаций с кормовой базой для пчел. Например, здесь буквально в нескольких метрах начинается густой лес с малиной и крушиной, а по вторую сторону поля цветет рапс, гречиха. Чтобы подвозить пчел ближе к пунктам сбора меда, используют вот такие мобильные платформы.
Собранный из ульев так называемый майский мед прямо в рамках отправляется на откачку. Для заготовки пчеловоды закупили необходимую технику. С помощью электромедогонки по сравнению со старой ручной машинкой процесс сбора можно ускорить в несколько раз.
Из-за холодной и поздней весны процесс заготовки целебного продукта начался чуть позже обычного. За первые недели медового сезона в Вязынском лесничестве успели собрать пока 150 килограммов меда. Но специалисты настроены повторить результаты прошлогоднего сбора.
Всего в лесхозах Минской области размещено почти 2 с половиной тысячи пчелосемей. Они приносят ежегодно около 50 тонн меда. Продукт реализуют промышленным предприятиям и населению. За свежим и качественным медом едут даже из соседних районов.
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