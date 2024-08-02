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В Лиде планируют освоить выпуск автомобильной краски
Директор ОАО "Лакокраска" Андрей Гурчин на заседании совета концерна "Белнефтехим" рассказал, что в Лиде планируют выпуск автомобильной краски, сообщает БЕЛТА.
Руководитель подтвердил намерение в перспективе освоить эту нишу. При этом на данном этапе идет речь о взаимодействии с китайскими партнерами. "На сегодня прорабатываем варианты совместного сотрудничества с китайскими компаниями, которые уже поставляют краску на линию "Джили" в Китае и на "Белджи", т.е. на первом этапе будем выступать в роли контрагента, поставщика лакокрасочных материалов китайского производства. В дальнейшем это может перерасти в совместное предприятие либо в строительство новой установки на базе нашего предприятия", - рассказал Андрей Гурчин.
Первые шаги в реализации масштабного проекта на предприятии намерены сделать уже в 2024-м. "Начало сотрудничества планируем уже с этого года. Основа нового для страны направления - в опытных специалистах, которые смогут работать именно с такими материалами. Поэтому первый шаг в направлении материалов для окраски легковых автомобилей - это именно обучение сотрудников, что и планируется реализовать в ближайшее время", - отметил директор.
На предприятии оперативно подстраиваются под реалии, проводят техническую модернизацию действующих производств, реализуя инвестпроекты, позволяющие выпускать качественную и востребованную продукцию, разрабатывать импортозамещающие позиции. Так, за последние годы освоен выпуск материалов для окраски дорожного полотна, покрытия с высокими сроками службы для окраски техники и т.д.
"В этом году в стране отмечают 30-летие института президентства в Беларуси. Этот период был наполнен вызовами и преодолением трудностей, но благодаря стратегии Президента, а также труду и упорству нашего коллектива смогли добиться значительных результатов", - подчеркнули на предприятии. Ассортиментный ряд продукции увеличился до 2 тыс. товарных позиций.
На заседании совета концерна при участии заместителя то премьер-министра Петра Пархомчика были обсуждены итоги работы предприятий "Белнефтехима" за январь-июнь, перспективы реализации инвестпроектов. Также на базе ОАО "СветлогорскХимволокно" представлена выставка, отражающая основные этапы развития предприятий концерна за 30 лет. На экспозиции презентованы крупные инвестиционные проекты и инновационная продукция нефтехимического комплекса.
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