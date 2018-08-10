В Логойском районе аграриям осталось обработать 15% площадей

Сейчас убирают ячмень и пшеницу. В ближайшие дни начнут обмолот овса. Всего же собрали более 45 тысяч тонн зерна. Полностью завершить уборку хлеба планируют в ближайшие дни. Параллельно готовят поля для сева озимого рапса.

Продолжается и заготовка кормовых культур. В этом году аграрии рассчитывают на хороший урожай кукурузы - как на корм, так и на зерно.