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В Логойском районе аграриям осталось обработать 15% площадей

Сейчас убирают ячмень и пшеницу. В ближайшие дни начнут обмолот овса. Всего же собрали более 45 тысяч тонн зерна. Полностью завершить уборку хлеба планируют в ближайшие дни. Параллельно готовят поля для сева озимого рапса.

Продолжается и заготовка кормовых культур. В этом году аграрии рассчитывают на хороший урожай кукурузы - как на корм, так и на зерно.

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