В Логойском районе продолжаются комплексные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций

Сотрудники МЧС совместно со всеми экстренными и аварийными службами отрабатывают элементы спасения граждан от последствий природных стихий и возгораний. Сегодня они отправились в горнолыжный комплекс, где трое людей задержались на высоте более 5 метров. Момент спасения увидел и Никита Дементьев.



Получив вводную, начальник канатной дороги спешит на помощь своим коллегам. В результате возгорания в точке управления пострадали два человека и три задержались на пятиметровой высоте. Задача - максимально быстро оказать помощь пострадавшим и ликвидировать возгорание.



На комплексных учениях отрабатывают разные чрезвычайные ситуации, даже самые невероятные, но не менее опасные. Например, сейчас перед спасателями стоит задача успешно снять людей, которые задержались на канатной дороге. Тем временем технические службы заняты ремонтом транспортной канатки.



Начальник караула Логойской спасательной станции Константин Лашкевич не разграничивает усилия на учениях от реального вызова. Говорит, что, если дать слабину здесь, то она проявится и на службе. Тем более дома ждут четырехлетняя дочь и любимая жена.



Ту самую опасность на себе ощутил и Иван Галак. Ему выпала роль – он застрял на канатной дороге, и для спасения пришлось спрыгнуть с высоты на "куб жизни". Так называется спасательный батут.



Кроме отработки спасательных операций и внештатных ситуаций, специалисты проверили работу систем уведомления населения. За два дня спасатели совместно со всеми экстренными службами отработали спасение на воде, ликвидацию аварий на дорогах и последствия урагана.