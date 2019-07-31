В Логойском районе собрали с полей рапс с рекордной для хозяйства урожайностью

Почти треть от плана убрана уже в Логойском районе. В сельскохозяйственном комплексе "Острошицы", к примеру, собрали с полей рапс с рекордной для хозяйства урожайностью и лучшим итогом в районе. Сейчас аграрии собирают ячмень, скоро начнут пшеницу и рожь. Наталья Кузьмицкая продолжит тему.



Это уже вторая уборочная для экипажа братьев Батяновских. Старший Валерий управляет всем процессом, младший Сергей в ассистентах. В таком тандеме работать легче и веселее.



Пока семейная команда ни разу не подвела - в поле беспрерывно. Бункер на 7 тонн выгружают почти каждый час. Стремятся к своей первой тысяче. Сейчас собирают ячмень, скоро начнут обмолот озимых.



Интенсивные технологии - своевременное внесение микроудобрений, которые защищают растения от болезней и сорняков - дали свои результаты. Зерно имеет высокие хлебопекарные качества. Сейчас главное убрать быстро и без потерь.



Поэтому обязательно в эти горячие дни рядом с экипажами уборочными и экипажи пожарной службы.



Собрать урожай зерна в хозяйстве "Острошицы" планируют до 10 августа. Все, кроме овса, продадут на Минский комбинат хлебопродуктов. Где золотое зерно переработают в муку, комбикорм и макароны.