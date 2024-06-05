В Любанском районе состоялось выездное заседание экспертно-консультативного совета по мелиорации

Более 2,8 млн га земли, на которых прошла мелиорация. Их состояние и в целом отношение к земле - на постоянном контроле Президента. О ходе выполнения задач по мелиорации, а также практике применения законодательства в данной области 5 июня шла речь в Любани. Под руководством Натальи Кочановой там прошло заседание экспертно-консультативного совета. Подробности в сюжете Виктории Шарковой.

Нужно отметить, что работа экспертно-консультативного совета стала уже традиционной. За последние 4 года состоялось 6 таких мероприятий в самых разных сферах. Объект системы "Марьинская" одного из сельхозпредприятий района. На месте работают участники заседания, здесь же и председатель Совета Республики. Первоочередное дело в повестке - инспекция мелиоративной техники и организации выполняемых работ.

В центре внимания сенаторов, депутатов и руководителей профильных ведомств поля сельхозпредприятия "БВО". Здесь более 11 га земли не использовались и были в запустении из-за постоянного переувлажнения. Но скоро и на них можно будет сеять хлеб, как и в целом по стране. На сегодня уже почти 40% сельхозугодий в Беларуси - земли, на которых прошла мелиорация. Для этого в отрасли постоянно внедряются новые технологии и закупка новых машин. Только за 2 последних года было приобретено более 1 тыс. единиц отечественной техники. Но эффективность работы должна достигаться не только благодаря оборудованию, но и организации труда.

Что мешает, где есть недоработки, организован ли ремонт и хватает ли людей - то, о чем сегодня шла речь на заседании экспертно-консультативного совета. Детально разобрали ход выполнения поручения Президента, по которому необходимо ввести в эксплуатацию 412 тыс. га мелиорированных земель. Фактически за три года в эксплуатацию ввели 195 тыс. га. А в дедлайн до 2025 года нужно ввести еще 277 тыс., то есть задание очень напряженное.

Мы недоработали, буквально в июне вступят в силу в полном объеме те дополнения, которые мы приняли в прошлом году в новом законе о мелиорации, сняли ограничения. Сейчас мы будем давать 4 рекомендации правительству, чтобы сделать шаг вперед. Во-первых, есть 730 тыс. га земель, которые не используются, надо посмотреть, что можно передать Министерству лесного хозяйства. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси