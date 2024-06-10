В мае 2024 года белорусы продали валюты на 118 млн долларов больше, чем купили

Белорусы, а именно физические лица, в мае оставались чистыми продавцами иностранной валюты. По итогам месяца они продали на 118 млн долларов больше, чем купили. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. В целом за январь - май продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку без малого на полмиллиарда долларов.