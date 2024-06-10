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В мае 2024 года белорусы продали валюты на 118 млн долларов больше, чем купили

Белорусы, а именно физические лица, в мае оставались чистыми продавцами иностранной валюты. По итогам месяца они продали на 118 млн долларов больше, чем купили. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. В целом за январь - май продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку без малого на полмиллиарда долларов.

Что касается субъектов хозяйствования - резидентов Беларуси, в мае они стали чистыми покупателями валюты. По данным регулятора, предприятия приобрели на 380 млн долларов в эквиваленте больше, чем продали. А за январь - май покупка юрлицами превысила продажу на миллиард.

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